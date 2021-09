Elezioni 2021, Isella replica a Toti: "A Loano stesse facce da tempo, il vero cambiamento siamo noi" (VIDEO)

"Credo non si rendano conto fino in fondo di quanto Loano abbia in realtà bisogno di questo vero cambiamento - ha proseguito Isella - Sono anni che si vedono le stesse facce, anni che le stesse facce ricoprono gli stessi ruoli e come succede spesso quando continui a vedere le stesse cose con gli stessi occhi, non ti rendi conto di quali siano i problemi veri. Oggi Loano ha, purtroppo, delle problematiche che devono essere risolte in breve termine e che devono essere prese in carico da chi amministra la città. Problematiche che sostanzialmente hanno fatto sì che da una perla, che Loano poteva essere del ponente, si sia perso molto consenso. Questo perché si è lasciato andare il decoro urbano, sì è lasciata andare quella che è la condizione delle pulizie e delle manutenzioni. Sì è dato probabilmente più peso ad altre problematiche ma queste, che quotidianamente sono sotto gli occhi di qualsiasi cittadino, non vengono prese in considerazione".