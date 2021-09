Paura per una vettura in A10: sbanda e centra la cuspide all'uscita autostradale di Finale

Un po' di paura ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per l'autista di un'automobile che, per motivi non ben chiariti, ha perso il controllo del mezzo in prossimità dell'uscita di Finale mentre viaggiava sulla A10 e ha centrato in pieno la cuspide.

L'episodio è avvenuto intorno alle 22.40 in direzione Savona. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e gli ausiliari della viabilità per mettere in sicurezza il mezzo, la Polstrada e i militi di Pietra Soccorso con l'automedica Sierra 4 che hanno trasportato l'autista in codice giallo al Santa Corona.

Lo svincolo è rimasto regolarmente aperto e non è stato coinvolto nessun altro mezzo nel sinistro.