L’evento “Nonno Ascoltami! – L’ospedale in piazza” organizzato da Udito Italia Onlus in programma domenica 26 settembre nelle città di Genova e Chiavari è stato rinviato a domenica 3 ottobre a causa delle avverse condizioni meteo.

L'appuntamento fa parte di un progetto per prevenire i problemi di disturbi uditivi e quest'anno vedrà diverse novità, come la nuova campagna di educazione digitale per gli anziani in collaborazione con i volontari di IBM.