Discarica” a Legino, Branca: “Da parte della Lega una grave distorsione spazio-temporale che è una presa in giro per i cittadini”

“Le elezioni amministrative provocano gravi distorsioni spazio-temporali e incredibili amnesie, che sanno di presa in giro per i cittadini. Nella giornata di ieri il quartiere di Legino è stato invaso dal volantino della Lega in cui si sosteneva in modo minaccioso…."NESSUNA DISCARICA A LEGINO" e ancora “NO A DECISIONI PRESE SOPRA LA TESTA DEI CITTADINI” invitandoli all’incontro nel quartiere in via Buonarroti”, spiega Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona”, a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della Segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

“Peccato che la Giunta uscente di Savona – sottolinea Branca - con tre assessori leghisti (tra cui il vicesindaco Massimo Arecco, ex leghista fino a qualche tempo fa, ora in Fratelli d’Italia e l'assessore Maurizio Scaramuzza, recentemente convertitosi al credo del leghismo) esattamente in data 28 Aprile 2020 con la Determina n. 50, ha deciso di collocare questa 'discarica' proprio a Legino nell'area 'prospicente da un lato all’area Volley fronte Scuola Edile'”.

“Poiché continuiamo a ritenere che i cittadini abbiano buona memoria, a differenza di chi ha amministrato il comune fino a oggi – aggiunge la candidata di Sinistra per Savona - abbiamo voluto ricordare la decisione assunta circa un anno fa consegnando loro una copia della determina in questione”.