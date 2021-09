Politica |

Savona 2021, viabilità e piano del traffico. Candidato Schirru: "E' antiquato dobbiamo rinnovarlo"

Attenzione sulla pedonalizzazione, parcheggi di cintura, piste ciclabili, rifacimento asfalti e segnaletica e un'app per chi prende l'autobus

"La viabilità è importante per Savona, abbiamo un piano del traffico antiquato, dobbiamo rinnovarlo. La viabilità moderna ormai è sempre di più sostenibile e richiede investimenti a vantaggio dei savonesi, dobbiamo quindi cercare di limitare il traffico in centro e di pedonalizzare le vie come via Paleocapa. E' un discorso che va affrontato con estrema attenzione coinvolgendo le associazioni, gli organi professionali e i cittadini". Così il candidato sindaco del centrodestra Angelo Schirru si è soffermato sulla viabilità e un piano del traffico che da anni a Savona aspetta un rinnovamento. Attenzione per l'ex primario di chirurgia all'ospedale San Paolo sulla pedonalizzazione, i parcheggi e le piste ciclabili. "La pedonalizzazione richiede parcheggi di cintura, dobbiamo sviluppare inoltre un discorso legato alle piste ciclabili, è molto importante sia nell'ambito savonese che nell'hinterland immediato. La popolazione dovrebbe cercare di utilizzare sempre meno la macchina e ci vorrebbe anche una possibilità di affitto di bike e car sharing" ha proseguito Schirru. "La mobilità sostenibile e il fatto di pedonalizzare richiede anche uno sforzo di investimento per il trasporto pubblico, Tpl deve essere sempre di più al passo con i tempi e sta per avere un finanziamento per poter acquisire dei mezzi elettrici che sicuramente contribuiranno a dare una miglior vivibilità e un minor inquinamento della città" ha continuato il candidato sostenuto dalla sua lista civica, da Cambiamo, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Udc. Dito puntato anche sugli asfalti, la segnaletica, il rinnovamento delle pensiline per attendere gli autobus e un'app. "Bisogna anche pensare più semplicemente a rifare gli asfalti, alla cartellonistica, alle strisce pedonali che ahimè sono poco visibili e possono essere causa di incidenti, bisogna fare quindi una rivisitazione degli attraversamenti dando il massimo della visibilità - continua - bisogna pensare a delle pensiline che permettano ai fruitori dei mezzi pubblici di avere una sistemazione adeguata in attesa dell'autobus. Studieremo anche una app che permetta di sapere gli orari dei mezzi per non aspettare minuti e minuti.". "Abbiamo la possibilità di spingere per riqualificare il fronte mare di levante e permettere anche una tranquilla passeggiata da Savona ad Albissola sia a piedi che con la bicicletta. Tutto queste cose possono migliorare la qualità di vita dei savonesi e permettere di far pensare Savona come meta turistica, una città che possa permettere di venire anche a passarci le vacanze, venirci a vivere e ripopolarla che ha avuto uno spopolamento importante" ha concluso il candidato alla carica di primo cittadino.

I.P.E.

