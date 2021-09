Stella San Giovanni rende omaggio al Presidente Sandro Pertini per i 125 anni dalla nascita (FOTO)

Una commemorazione come ogni anno sempre speciale ma in quest’occasione, per i 125 anni dalla nascita, ancora più importante.

Questa sera Stella San Giovanni ha reso omaggio al Presidente più amato dagli italiani Sandro Pertini nel giardino della sua casa natale.

Dopo il saluto delle autorità che hanno partecipato si è svolto il concerto con una voce narrante.

Questa mattina è stato reso omaggio alla sua tomba e il Psi nella piazza a lui intitolata ha consegnato dei garofani rossi ai partecipanti.

Nella giornata di ieri invece l’associazione A Campanassa ha organizzato l’evento “Pertini e i giova i” nella Piazza del Brandale incontrando alunni e docenti delle scuole savonesi e in piazza Pertini è stata effettuata una visita all’opera con l’artista Gianni Lucchesi che l’ha illustrata alle scuole.