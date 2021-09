Capo Noli, controlli e messa in sicurezza terminati: la strada riaprirà entro le 19

Sono state ore di lavoro accurato e intenso per i tecnici di Anas, ma a poco più di ventiquattr'ore dalla chiusura, la statale Aurelia all'altezza di Capo Noli tornerà completamente percorribile entro le 19 di quest'oggi, lunedì 27 settembre.

Ieri, intorno alle 13.30, alcuni detriti si erano staccati dalla parete in corrispondenza delle primissime curve superato il rettilineo del Malpasso invadendo la carreggiata: la strada è stata immediatamente chiusa dai Vigili del fuoco sopraggiunti sul posto insieme al personale dell'ente gestore della rete stradale nazionale per una prima messa in sicurezza dell'area.

Stamani si è poi provveduto al disgaggio del materiale rimasto in bilico all'interno delle georeti installate sull'intero versante del promontorio e alle verifiche sulle effettive dimensioni del fronte instabile.

Un sospiro di sollievo quindi per gli automobilisti, in particolare i pendolari, che però vivono già nell'incubo di quello che potrà succedere tra pochi giorni, quando è previsto l'avvio del cantiere che potrebbe portare alla chiusura completa del medesimo tratto per diverse settimane, se non addirittura mesi.