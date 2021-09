Politica |

Il candidato Gattini (FdI): “Savona dovrà diventare il modello energetico per il savonese”

"Ambiente e tutela del territorio osservati speciali delle politiche amministrative”

Savona con oltre 50 mila abitanti è una città energivora. Nell’agenda politica del comune capoluogo, in misura sempre maggiore, dovranno trovare spazio le soluzioni alle problematiche ambientali. Savona città marinara è abituata a guardare avanti, e in quella direzione del progresso vanno le riflessioni del candidato consigliere di Fratelli d’Italia, Simone Gattini, ovviamente perché la sua generazione dovrà disegnare il futuro di una città più moderna. “L'ambiente è un bene planetario, la sua salvaguardia necessita di interventi a livello sia locale che globale. Globalmente l'energia è una tematica cruciale per capire il mondo in cui viviamo. Sarà amministrativamente opportuno aumentare la consapevolezza e la responsabilità verso quelle decisioni che garantiranno un futuro sostenibile per l'umanità. L'opportunità è data dalla messa a punto di nuove tecnologie energetiche” dice Gattini. “L’applicazione delle nuove tecnologie energetiche sul nostro territorio comunale, tradotto in termini pratici, significa risparmiare sulla spesa corrente del bilancio comunale - continua il candidato - Cercherò di fare degli esempi concreti, accedere a dei finanziamenti regionali, ministeriali o europei per efficientare energeticamente gli edifici pubblici (cappotti, infissi, impianti) e mi vengono in mente per prime le scuole dell’obbligo o le palestre comunali, corrisponde al taglio delle bollette che dovrà pagare il Comune per luce e gas da riscaldamento”. “A proposito di riscaldamento domestico - prosegue con un esempio - Savona dovrebbe pianificare una diffusa rete di teleriscaldamento cittadino, in questo potrebbe essere d’utilità la ricerca Universitaria del Campus di Legino, per abbattere le diffuse immissioni di inquinanti nell’aria". "Adottare politiche energetiche sostenibili significherà fare scelte coraggiose, probabilmente anche impopolari, in questo senso mi viene da pensare alle necessarie rivoluzioni urbanistiche per ridurre o regolare il crescente traffico veicolare cittadino" sottolinea il candidato di Fratelli d'Italia. Che parla anche di trasporto pubblico: "Dovrà avere linee preferenziali con una rete metropolitana a cielo aperto per accorciare, come già detto, le distanze tra i quartieri e funzionare intermodalmente con l’entroterra, il ponente e il levante”. “Dobbiamo sempre avere presente che, Savona è il capoluogo di un territorio più vasto, il quale spesso dipende anche dalle scelte che attuiamo nel palazzo di Piazza Sisto IV” conclude Gattini.

I.P.E.

