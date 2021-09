Mercato del lunedì, Ravera (Sinistra per Savona): "Il trasferimento causa problemi e lascia scontenti tutti. Urgente confronto con associazioni di categoria"

“Mercato del lunedì: il suo trasferimento nelle vie cittadine, voluto dall’attuale amministrazione, ha resto scontenti ambulanti, commercianti delle attività su strada, ha creato problemi ai cittadini, basti pensare alla questione dei parcheggi per i residenti, e ha peggiorato la mobilità cittadina”. Così Marco Ravera, candidato di Sinistra per Savona, che aggiunge: “Negli anni mi sono espresso più volte contro il trasferimento, evidenziando le criticità che si stanno puntualmente verificando, incluso il recente trasferimento di alcuni banchi e l'insoddisfazione espressa da diversi operatori”.

“In queste ore si è aggiunto un ulteriore ‘tassello negativo’ – spiega Ravera - i dehors dei bar presenti nell'area coinvolta dalla nuova collocazione, in corso Italia e piazza Pertini, dovranno essere smontati la domenica e riposizionati al martedì. Una follia per chi, ancor più in questo anno e mezzo di pandemia, ha dovuto rispettare chiusure e restrizioni”.

“Non si può dire, da una parte, che il commercio è in crisi, e dall’altra non lavorare per dare opportunità serie al commercio, sia a quello di prossimità, sia a quello ambulante”.

“Per questo penso sia opportuno, anche attraverso un confronto con le associazioni di categoria, concentrare l'area mercatale al fine di renderla meno dispersiva e lavorare al piano piano del traffico che, benché promesso ai cittadini, non ha ancora visto la luce”, conclude il candidato di Sinistra per Savona.