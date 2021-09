Autostrade: i lavori in corso creano rallentamenti del traffico su A7 e A10

Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di mercoledì 29 settembre: analizziamo la viabilità.

Da segnalare sulla A7 Milano-Genova (km 120.7) coda per lavori lungo il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione di Milano.

Sulla A10 Genova-Ventimiglia-Savona (km 2.3) traffico in rallentamento tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo ligure. I lavori in corso creano disagi anche tra Genova Pra' e il Bivio A10/A26, in direzione di Ventimiglia.

Sempre sulla A10 lavori in corso e rallentamenti del traffico tra Varazze e Celle Ligure con 4 km di coda, in direzione di Ventimiglia. Rallentamenti anche tra il Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola, in direzione di Genova.