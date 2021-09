Savona e i giovani, Garibaldi (Pd): "Nuove generazioni siano coinvolte nei progetti di città"

Si è parlato di giovani e di quali possibilità ha una città come Savona per rilanciarsi nell'incontro di oggi pomeriggio a Savona in Piazza Pertini insieme al candidato del centrosinistra Marco Russo e i membri della lista del Partito Democratico, capitanati da Elisa Di Padova e Luca Burlando.

Si è ragionato su come coinvolgere le nuove generazioni e i loro progetti nella costruzione della comunità futura, ha spiegato a margine dell'incontro il capogruppo dem in Regione Luca Garibaldi, perché solo così "non accudendole, non proponendo loro qualcosa di costruito, ma piuttosto rendendole protagoniste" sui più svariati temi come scuola, lavoro, formazione e vivibilità si possono rendere "una comunità e una città viva e vitale".

Non solo il Comune deve essere chiaro in questo, ma anche la Regione, la quale "ha un sacco di risorse a cui devono corrispondere idee che emergono dal territorio: su questo - dice ancora Garibaldi - mi pare che ci siano tante idee da questa lista per l'università, per la scuola e per il lavoro che si possono mettere in campo da subito".