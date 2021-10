Noli, l'amministrazione invita i commercianti del centro a chiudere "fino al termine dell'emergenza"

C'è attesa per quello che dovrebbe essere il pomeriggio odierno dal punto di vista meteorologico, con le forti piogge previste su tutta la regione.

E se alcuni sindaci, come quello di Finale e Vado, hanno emesso ordinanze specifiche di chiusura delle attività commerciali e di sgombero di aree a rischio esondazione, il comune di Noli ha invece scelto di emettere un avviso con ad oggetto la "situazione di grave pericolosità per allagamenti" che potrebbe configurarsi nelle prossime ore.

Oltre alle note misure di autotutela previste dai protocolli di protezione civile quali raggiungere i piani superiori delle abitazioni e il divieto ad utilizzare parcheggi interrati e cantine, l'amministrazione ha raccomandato ai cittadini di evitare via Fiumara e via Monastero dove le correnti dei rivoli d'acqua piovana potrebbero rivelarsi "importanti e pericolose", e ai commercianti, in particolare quelli del centro storico, "di provvedere alla chiusura fino al termine dell'emergenza".