Calizzano abbatte quattro alberature nel Parco "Littorio" dopo la caduta di una pianta ad alto fusto

L’amministrazione comunale di Calizzano ha disposto un intervento urgente di messa in sicurezza del Parco “Littorio” a seguito del cedimento di una pianta di alto fusto, causato dalle recenti raffiche di vento, che ha provocato danni a una struttura ricreativa dell’area verde.

Il provvedimento, firmato dal sindaco Pierangelo Olivieri, si è reso necessario dopo i sopralluoghi effettuati in seguito all’episodio, dai quali sono emerse ulteriori criticità. In particolare, diverse piante risultano in condizioni compromesse o deperienti, con rami sporgenti su aree di passaggio e sosta frequentemente utilizzate da residenti e visitatori.

Una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa, soprattutto in vista dell’aumento della fruizione del parco con l’avvicinarsi della stagione estiva. Per questo motivo si è deciso di procedere all’abbattimento e alla rimozione di quattro alberi a rischio, affidando i lavori a una ditta specializzata.

L’intervento è stato affidato alla ditta individuale Balbis Andrea e i lavori sono attualmente in fase di esecuzione.