Carcare accelera sulla digitalizzazione: nuovi servizi, biblioteca più moderna e streaming del Consiglio

Un passo concreto verso la modernizzazione dei servizi pubblici e una pubblica amministrazione sempre più accessibile e trasparente. Il Comune di Carcare ha beneficiato di un contributo a fondo perduto pari a 32.647,52 euro, finanziato nell’ambito delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), destinato a interventi di digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Un investimento mirato che punta a rafforzare l’efficienza degli uffici, migliorare l’offerta culturale e avvicinare i cittadini alle istituzioni attraverso strumenti digitali sempre più evoluti.

Tra gli interventi più significativi spicca la creazione di un’isola digitale presso la biblioteca comunale di Villa Barrili, un progetto che segna un’evoluzione importante nel ruolo della struttura. La biblioteca non è più soltanto un luogo di conservazione del patrimonio librario, ma si trasforma in un vero e proprio hub culturale innovativo, capace di integrare libri tradizionali e risorse digitali e di offrire nuovi servizi alla comunità, con particolare attenzione a studenti, famiglie e anziani.

Parallelamente, l’amministrazione ha provveduto alla sostituzione di dieci computer ormai obsoleti negli uffici comunali, un intervento che consente di rendere più rapide le procedure amministrative, rafforzare la sicurezza informatica e migliorare la gestione delle attività quotidiane. Un aggiornamento tecnologico considerato essenziale per rispondere alle crescenti esigenze di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Sul fronte della trasparenza istituzionale, è stato inoltre realizzato un nuovo impianto audio-video nella sala consiliare, dotato di sistemi di ripresa automatica, registrazione delle sedute e trasmissione in diretta streaming attraverso piattaforme come YouTube e Facebook. Una soluzione che permetterà ai cittadini di seguire più facilmente i lavori del Consiglio comunale, favorendo una partecipazione più ampia e consapevole alla vita amministrativa.

Nel complesso, gli interventi realizzati rappresentano un tassello significativo nel percorso di transizione digitale dell’ente, con effetti concreti sulla qualità dei servizi, sull’accessibilità alle informazioni e sulla comunicazione istituzionale.

L'amministrazione comunale "ringrazia gli uffici dell’area amministrativa e l’assessore alla cultura Beatrice Scarrone".