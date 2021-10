Orco Feglino, rio ostruito: piazza Durante invasa dai detriti

Anche nell'entroterra finalese si segnalano i primi disagi per le forti piogge: a Orco Feglino tra la notte e la prima mattinata le forti piogge non solo hanno rigonfiato il torrente Aquila, ma anche un rio secondario che vi si immette e per farlo attraversa parte di una via.

Trovando ostruito il suo percorso l'impeto dell'acqua (che ha anche eroso una piccola porzione di versante) ha così spostato sulla strada sabbia, pietre e materiale di varia natura andando ad invadere la carreggiata di piazza Carlo Durante.

Sul posto si sono immediatamente attivati i volontari dell'AIB di Feglino e il personale del comune che in poco tempo hanno risolto la situazione mettendo in sicurezza la viabilità.