Via Guidobono e le limitrofe via Busserio e via Grassi nuovamente sotto l'acqua.

Come spesso avviene quando si verificano violente precipitazioni, le centrali vie dell'Oltre Letimbro si sono ritrovate sommerse con le auto e gli scooter ricoperti quasi totalmente.

La problematica si verifica ciclicamente probabilmente a causa della piena del torrente savonese.

Sul posto è presente la polizia locale.

