Elezioni 2021, la promessa di Piccinini (Nuova Grande Loano): "Cercheremo di stimolare al massimo la maggioranza" (VIDEO)

"Certamente ci aspettavamo qualcosa di più - il commento del candidato sindaco sconfitto - la squadra era ottima, composta da persone eccezionali che sapranno sicuramente far bene minoranza. A Loano contro il centrodestra unito non viene riconosciuto nessun altro, ho già telefonato a Lettieri per complimentarmi del suo buon risultato: mi sembra giusto, spero sia il sindaco di tutti i loanesi e non solo di quelli che l'hanno votato".

"Sicuramente sarà un nuovo inizio, cercheremo di stimolare al massimo la maggioranza per fare il bene di Loano che volevamo fare e cercheremo comunque di fare - prosegue Piccinini a proposito dei prossimi cinque anni da vivere in minoranza - il rammarico più grande? Forse non essere stati capiti, il nostro era un programma interessante con una squadra completamente nuova, composta da ragazzi intelligenti e preparati".

Piccinini ha poi approfondito il suo pensiero post voto attraverso una nota ufficiale:

"Sicuramente non posso dirmi contento per questo risultato. Non certo per ambizione personale, ma perché la città è stata privata del cambiamento di cui ha bisogno - ha spiegato - Ringrazio di cuore i tantissimi loanesi che hanno creduto in noi e nella possibilità di far rinascere Loano, purtroppo non sono stati abbastanza. Mi rammarica l’ulteriore contrazione dell’affluenza al voto. Segnale che troppe persone non si sentono coinvolte nella vita cittadina, o non hanno capito quanto sia loro responsabilità partecipare con il voto a determinare il destino di Loano. Sono comunque molto fiero dei miei candidati, del lavoro che hanno svolto, del loro impegno ed entusiasmo".

"La lista 'Nuova Grande Loano' continuerà ad essere vicina ai cittadini, a raccogliere le loro opinioni e testimonianze, lottando per farsi garante della difesa delle loro legittime richieste - ha poi aggiunto - Anche se dai banchi della minoranza saremo sempre attivi per il bene di Loano, sperando di trovare un Sindaco ed una Giunta disponibili ad ascoltare le nostre proposte. 'Nuova Grande Loano' ha appena iniziato il suo percorso, continueremo a lavorare uniti e motivati come abbiamo fatto in queste settimane. Abbiamo promesso di agire per il bene della città, e non verremo meno al nostro impegno con i cittadini".