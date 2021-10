Con ‘uBroker’ la Pump Track di Torino cresce e raddoppia

Dopo aver debuttato con successo lo scorso 24 Aprile, agli sgoccioli del secondo lockdown, il circuito Pump Track vicino a Torino, frutto della virtuosa e pionieristica joint-venture tra Comune di Pianezza e ‘uBroker Srl’, primaria realtà multiutility italiana ad aver azzerato le bollette di luce e gas (Canone Rai e accise incluse), ha delle novità in arrivo per gli amanti dell’avventura e del sano sport su ruote.

Un connubio perfettamente riuscito fra pubblico e privato che continua a dare grandi frutti. Ed è così che per gli appassionati a Torino e in Piemonte di dirt jump, slopestyle, enduro mountainbike e downhill, alias le principali discipline sportive che affollano le piste in linea con le migliori tendenze agonistiche del momento, si profila all’orizzonte l’ampliamento degli spazi ciclabili di Pianezza fortemente voluti ancora una volta grazie all’ennesimo, cospicuo investimento di Cristiano Bilucaglia, l’imprenditore pianezzese founder, ceo e chairman di ‘uBroker Srl’ da sempre protagonista di preziose opere di mecenatismo a favore dei giovanissimi.

L’evento di presentazione, affollatissimo da un pubblico folto e in target, ha avuto luogo Sabato 2 Ottobre alle ore 16 presso il modernissimo e avveniristico bike park più vicino a Torino, precisamente in Via Musine 26 a Pianezza, alla presenza di numerosi giovani appassionati, del Sindaco di Pianezza Antonio Castello e del mecenate e filantropo Cristiano Bilucaglia.

I giovani hanno altresì potuto sperimentare con le proprie mtb (abbreviazione di mountain bike) anche il tanto atteso BigAirBag appositamente fatto allestire dai tecnici di ‘uBroker Srl’ per il compimento delle evoluzioni più complesse.

“Il gradimento amplissimo riscosso dal lancio di ‘PumpTrackPianezza’ in primavera mi ha portato a proseguire con impegno e vigore maggiori sulla strada felice sin qui intrapresa”, esordisce soddisfatto Bilucaglia.

“L’obiettivo è completare - chiosa entusiasta il Presidente di ‘uBroker’ - sempre grazie alla professionalità e alla partnership della svizzera ‘Velosolutions’, leader mondiale nella progettazione di questa particolare tipologia infrastrutturale, un percorso di potenziamento della pista massimizzandone le opportunità di fruizione. Perché Pianezza ambisca con solide radici a farsi capitale italiana del Pump Track. Richiamando altresì potenziali sportivi del settore da ogni parte del Piemonte e d’Italia. Garantendo dunque per tutto l’anno un turismo attivo e ricorrente al territorio, con tutti i positivi effetti di ricaduta sociale, economica e aggregativa. Il modo migliore per guardare al futuro per un 2022 che ci faccia dimenticare l’assenza di contatto di un biennio di pandemia”.