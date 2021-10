"Sfuso Diffuso" anima l'autunno di Calice e dintorni: ecco gli appuntamenti del mese di ottobre

Sarà un autunno di eventi con la natura e la sua cura quello dell'entroterra finalese della valle del Pora, a Calice, dove il progetto "Sfuso Diffuso" nel mese di ottobre porterà avanti un ciclo di conferenze dedicate all’approfondimento di tematiche quali la biologia marina, la biodiversità e gli ecosistemi, con un particolare riferimento al territorio ligure e a quello del calicese e finalese, al centro delle quali vi saranno esperti e ricercatori.

Ma non solo: ci sarà spazio anche per l'escursionismo "sostenibile" con la campagna di raccolta rifiuti nei boschi "Puliamo il mondo" di Legambiente Liguria, oltre a due appuntamenti dedicati al litorale e alla conoscenza dei cetacei che vivono i nostri mari e uno nell’entroterra alla scoperta dei tipici “tecci” e del territorio rialtese.

Ecco tutti gli incontri nel dettaglio

Giovedì 7 ottobre, ore 20.45, Oratorio S. Carlo Calice Ligure

"L’esotico sotto casa"

Col professor Maurizio Wurtz, professore emerito all’Università degli Studi di Genova e la dottoressa Nadia Repetto, biologa marina si approfondiranno temi delle specie esotiche sempre più comuni nel Mar Ligure con particolare riferimento alla nidiata di tartaruga "Caretta Caretta" nelle spiagge di Finale Ligure, avvenimento anche legato al surriscaldamento globale.

Domenica 10 ottobre, ore 15, Piazza Cesio Calice Ligure

"Puliamo il mondo – raccolta di rifiuti dispersi in natura"

Da 29 anni Puliamo il Mondo, la campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente chiama a raccolta cittadini di tutte le età, associazioni, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi. Un percorso di cittadinanza attiva costruito negli anni per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

Giovedì 14 ottobre, ore 20.45, Oratorio S. Carlo Calice Ligure

"Antartide il cuore freddo del pianeta"

Il dottor Davide Vivado spiegherà le caratteristiche principali del continente e il suo ruolo chiave nella regolazione globale del clima. Verranno inoltre approfonditi gli effetti di innalzamento delle temperature e di acidificazione che interessano mari e oceani anche alle nostre latitudini in seguito al cambiamento climatico.

Domenica 17 ottobre, ore 9.30, Piazza Cesio Rialto

Escursione "Giro dei Tecci

Insieme al dottor Luca Sibona alla scoperta del territorio rialtese attraverso un percorso ad anello di 11 km percorrendo sentieri alla scoperta di manufatti della tradizione rurale locale: i tecci. L’escursione partirà alle ore 9:30 da Rialto e prevedrà un pranzo al sacco autogestito. Prenotazione obbligatoria al numero 3406354018.

Giovedì 21 ottobre, ore 20.45, Oratorio S. Carlo Calice Ligure

"Clima che cambia, cause ed effetti"

Cos'è il clima e com'è variato nel corso della storia della Terra? Uno sguardo sulle tante domande con la dottoressa Lorenza Apicella, in cerca di risposte sull'attuale "climate change", sui cambiamenti dell'antroposfera e sulla sensibilità agli eventi estremi.

Domenica 24 ottobre ore 10

Escursione "A spasso coi cetacei"

Prendendo spunto dalle statue realizzate dagli artisti GRAL, raffiguranti i cetacei del Mar Ligure, la dottoressa Martina Negri accompagnerà i partecipanti in una escursione interattiva da Finale Ligure località “Piaggio” fino al molo di Varigotti. L’escursione includerà un momento di ristoro con pranzo al sacco autogestito. Prenotazione obbligatoria al numero 3406354018.

Tutti gli eventi proposti saranno svolti in accordo con le disposizioni vigenti per la prevenzione del Covid-19. Per maggiori informazioni è possibile contattare SFUSO Diffuso all’indirizzo sfusodiffuso@gmail.com, seguendo i canali social Sfuso Diffuso o al numero 340 6354018.