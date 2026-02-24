Carcare, spettacolo di beneficenza per restaurare il tetto della chiesa

Musica, spettacolo e solidarietà si intrecciano per proteggere un pezzo della storia locale. Venerdì 6 marzo, alle 21, il Teatro Santa Rosa ospiterà lo spettacolo di beneficenza “Compra una tegola!”, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista per raccogliere fondi destinati al rifacimento del tetto della chiesa.

Sul palco si alterneranno Michele, Patrizia Ottonello, i Kind of Four, Roberto Zunino e I Meikenent, in un programma pensato per coinvolgere tutte le generazioni con musica, teatro e momenti di intrattenimento.

L’iniziativa, lanciata nelle settimane scorse da padre Stefano, parroco alla guida della parrocchia dal settembre 2025, invita i cittadini a partecipare attivamente. “Aiutaci a rifare il tetto della nostra chiesa parrocchiale, acquistando qualche tegola al costo di 10 euro l’una”, spiega il sacerdote. Un gesto semplice, ma simbolico, che consente a ciascuno di lasciare un segno concreto nella storia del paese.

Il progetto di ristrutturazione del tetto è ambizioso: il costo complessivo è di 490mila euro. Oltre 265mila euro sono già stati stanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana tramite i fondi dell’8xmille, mentre 10mila euro sono a carico della Diocesi di Acqui Terme. Rimangono quindi da raccogliere circa 215mila euro, obiettivo che padre Stefano spera di raggiungere grazie al coinvolgimento diretto della comunità.

Le prenotazioni per lo spettacolo possono essere effettuate presso il fiorista Mio Giardino, in via Garibaldi 45 a Carcare. Per informazioni, è disponibile il numero 338-9014672.