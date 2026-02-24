Bordighera, serata dedicata al fritto misto alla piemontese (Foto e video)

Eccellenza gastronomica e ottimi vini in un'atmosfera suggestiva. Il 27 febbraio nel ristorante “La Réserve”, incastonato nella scogliera di Bordighera, andrà in scena la seconda serata a tema. Dopo il successo del primo appuntamento dedicato al gran bollito piemontese accompagnato dalle sue sette salse, il protagonista de "I venerdì sera a cena" sarà il fritto misto alla piemontese.
Il ristorante trasformerà, dunque, la cena in un’esperienza multisensoriale. Con la complicità del rumore delle onde e di una vista mozzafiato che spazia fino alla Costa Azzurra, gli ospiti potranno scoprire un menù dedicato che celebra specialità fritte dall'antipasto al dolce.
Nella videointervista la descrizione del menù che si potrà degustare per l'occasione: