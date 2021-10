Albenga, il consigliere Munì riceve dal sindaco Tomatis la delega allo Sviluppo infrastrutturale del territorio

Il sindaco Riccardo Tomatis conferisce la delega allo “Sviluppo infrastrutturale del territorio” al consigliere Vincenzo Munì.

“Ringrazio il Sindaco Tomatis per la fiducia dimostrata nell’affidarmi, questa importante delega allo sviluppo infrastrutturale del territorio - dichiara il consigliere Vincenzo Munì -. Lo sviluppo delle infrastrutture, come ormai sempre più spesso dimostrato, risulta, infatti, indispensabile per la crescita di un territorio sia dal punto di vista economico sia da punto turistico. In quest’ottica quindi, assume una valenza fondamentale il raddoppio e il potenziamento del tracciato ferroviario. Un progetto di cui si parla da anni, ma che sembra avere oggi accelerato la sua realizzazione, vista anche la recente nomina da parte del Governo nazionale dell’ingegner Vincenzo Macello, responsabile Direzione Investimenti di RFI, come commissario ad hoc dell’opera. Come Amministrazione riteniamo quindi oggi necessario seguire con grande attenzione gli sviluppi di questo importante progetto. Lo faremo senza preclusioni o preconcetti, lavorando con serietà e attenzione, avendo a cuore come sempre, solo ed esclusivamente gli interessi del nostro Comune e della sua collettività”.

“Visti i contributi che dovrebbero arrivare su queste tematiche - afferma il sindaco Riccardo Tomatis - è importante che vi sia un impegno soprattutto nella pianificazione infrastrutturale del territorio, che è uno dei punti deboli della nostra realtà geografica”.

“In particolare - spiega Tomatis - c’è il tema dello spostamento a monte della ferrovia all’ordine del giorno da circa 30 anni e che diventerà, nel corso del tempo, uno dei punti sui quali impegnarci cercando di gestire al meglio questo intervento tenendo conto delle esigenze del nostro territorio”.

“Per questi motivi ho deciso di conferire al consigliere Vincenzo Munì, persona seria e capace, questa importante delega”, conclude il primo cittadino di Albenga.