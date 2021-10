Albenga, mille firme in due ore per "piazzetta De Andrè"

In occasione di "Ottobre De André" di sabato scorso, i Fieui di Caruggi hanno avviato una raccolta firme a sostegno della loro richiesta di intitolare a Fabrizio De André la piazzetta in via di realizzazione sul lungomare di Albenga di fronte alla darsena.

In sole due ore sono state superate le mille adesioni e la documentazione è stata consegnata al sindaco di Albenga insieme alla domanda formale: "I Fieui di Caruggi avanzano richiesta ufficiale affinché venga intitolata al nome di Fabrizio De André la piazzetta in via di realizzazione sul lungomare nella zona antistante la darsena".

Nel 2009 i 'monelli dei vicoli' avevano già presentato all'allora sindaco Antonello Tabbò una petizione con oltre mille firme affinché il nuovo porto di Albenga venisse intitolato a Fabrizio De André. Il primo firmatario era stato Paolo Villaggio, grande amico di Faber, seguito da tanti altri cittadini e ospiti di Albenga.

"Molte le firme raccolte tra i ragazzi del liceo Giordano Bruno. Il porto non è mai stato realizzato, ma il desiderio di intitolare un angolo della nostra città a Fabrizio è rimasto ed è ancora più sentito. Il legame tra Fabrizio De André e Albenga è forte come si evince dalle seguenti motivazioni: da oltre dieci anni viene realizzato 'Ottobre De André', manifestazione di grande successo popolare e di critica, che ha visto sul palco del Teatro Ambra e in città i più grandi interpreti della musica italiana e molti musicisti collaboratori diretti di Fabrizio De André".