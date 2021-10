Agricoltura, la Commissione adotta misure eccezionali a sostegno dei settori vitivinicolo e ortofrutticolo

Le misure a favore del settore vitivinicolo adottate oggi includono l'aumento del sostegno a strumenti di gestione del rischio quali l'assicurazione del raccolto e i fondi di mutualizzazione, nonché l'estensione delle misure di flessibilità già in vigore fino al 15 ottobre 2022. Per il settore ortofrutticolo, il sostegno alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al valore della produzione - sarà compensato in modo da non essere inferiore all'85% del livello dello scorso anno.

Janusz Wojciechowski, Commissario per l'Agricoltura, ha dichiarato: "Dalle gelate primaverili alle inondazioni e alle ondate di calore, quest'anno le condizioni meteorologiche estreme sono state particolarmente difficili per i settori vitivinicolo e ortofrutticolo. Ciò avviene dopo un 2020 già complicato a causa della crisi Covid-19. Queste misure di sostegno indispensabili daranno sollievo ai produttori dell'UE in questi tempi difficili, in aggiunta a quelle già proposte nel 2020 e prorogate nel 2021."

Le misure eccezionali per il vino includono quanto segue:

i paesi dell'UE possono continuare a modificare i loro programmi di sostegno nazionali in qualsiasi momento, mentre di solito ciò può essere fatto solo due volte l'anno (rispettivamente entro il 1º marzo e il 30 giugno di ogni anno);

per le attività di promozione e informazione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, vendemmia verde e investimenti, la possibilità di concedere un contributo più elevato a carico del bilancio dell'UE è prorogata fino al 15 ottobre 2022;

il contributo del bilancio dell'UE all'assicurazione del raccolto è stato aumentato dal 70 % all'80 % fino al 15 ottobre 2022;

il sostegno dell'UE a copertura dei costi di costituzione dei fondi di mutualizzazione è stato raddoppiato : dal 10 %, 8 % e 4 % nel primo, secondo e terzo anno di attuazione al 20 %, 16 % e 8 %;

una proroga delle flessibilità concesse per le misure del programma vitivinicolo fino al 15 ottobre 2022.

Per il settore ortofrutticolo, il sostegno UE alle organizzazioni di produttori - solitamente calcolato in base al valore della produzione annua - sarà compensato in modo da essere pari almeno all'85 % del livello dello scorso anno, anche se il valore di quest'anno è inferiore. Tale compensazione sarà offerta quando la riduzione della produzione è legata a calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, è al di fuori del controllo dell'organizzazione di produttori e inferiore di almeno il 35 % rispetto all'anno precedente. Inoltre, se i produttori dimostrano di aver adottato misure preventive contro la causa della riduzione della produzione, il valore della produzione utilizzato per il sostegno sarà lo stesso dell'anno scorso.

Contesto

A causa delle sfide senza precedenti causate dalla pandemia di Covid-19, nel maggio 2020 è stato adottato un primo pacchetto di misure. Queste misure sono state integrate da un secondo pacchetto per il settore vitivinicolo adottato nel luglio 2020.

Nell'ambito del pacchetto, oggi è stata adottata una serie di misure sotto forma di atti di esecuzione. Per quanto riguarda gli atti delegati, essi dovranno superare un periodo di controllo di 2 mesi in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.

Per ulteriori informazioni

Osservatorio del mercato vitivinicolo

Osservatorio degli ortofrutticoli