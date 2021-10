Baci neri e diplomatica, un tripudio di golosità fresche e genuine che puoi trovare dalla pasticceria Dolciaria B.B. di Arma di Taggia

Si sa che concedersi qualche pasticcino o altro tipo di dolce non è solo un piacere ma a volte, anche una vera e propria esigenza. Mangiare qualcosa di dolce dà una gran soddisfazione ed è per questo che la pasticceria Dolciaria BB di Arma di Taggia con le sue ricette speciali, rende i suoi prodotti unici ed esclusivi.

“Nella nostra produzione artigianale – ci spiega il titolare Roberto Fiumara – i baci neri e la diplomatica rappresentano il fiore all'occhiello della nostra azienda non solo per la loro complessità produttiva, ma anche per gli ingredienti e la lavorazione che rendono il risultato unico ed esclusivo.

I nostri baci vengono realizzati con un impasto a base di farina di nocciole e cacao, dalla forma particolare da cui si ricavano dei gusci, che una volta cotti in forno, diventano le due metà da farcire con una crema, che da vita al tipico bacio nero! Il risultato è quello di un prodotto dalla squisitezza unica, una consistenza semi morbida ed un gusto intenso!

La diplomatica è un vanto della nostra produzione e si compone di strati di sfoglia, crema burro, pan di Spagna ed una bagna di Alchermes per renderla ancora più morbida, il tutto farcito con la nostra deliziosa crema. Ci tengo infine a sottolineare che la lavorazione sia per i baci che per la diplomatica è realizzata esclusivamente con ingredienti di nostra produzione”.

La Dolciaria B.B. si dedica alla produzione con vendita all'ingrosso di pasticceria secca e paste bar, con un piccolo spaccio aziendale dove effettua vendita anche ai privati.

L'azienda è in grado di accontentare tutte le esigenze dei suoi clienti. Se siete una pasticceria, una panetteria, un bar, un ristorante, un hotel, uno stabilimento balneare e desiderate un prodotto di qualità da offrire ai vostri clienti, non esitate a contattare direttamente il laboratorio al 0184 43771 oppure il 334 14 13 234 (anche whatsapp).

La pasticceria Dolciaria B.B. si trova in Regione Prati e Pescine, 15 a Arma di Taggia.

Per ulteriori informazioni potete visitare il Sito, la pagina Facebook, oppure visitare il profilo Instagram e iniziare a farvi venire l'acquolina in bocca.