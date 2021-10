L'Alberghiero “Migliorini” di Finale pronto a tornare “in esterna”: a ottobre ripartono i servizi catering

La pandemia ha posto il freno a diverse attività della nostra quotidianità in ogni settore, lavorativo, ludico, educativo, o sociale che fosse, modificando le abitudine e le consuetudini fino a cancellarne alcune.

E' stato, quest'ultimo, il caso ad esempio dei servizi di catering offerti dall'Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure, la cui sempre qualificata presenza sul territorio non solo finalese ma dell'intera provincia è stata limitata non solo per le lezioni teoriche in classe: nonostante il via libera alla presenza per i laboratori, i giovani studenti hanno visto cancellate le uscite in esterna.

Un'occasione fondamentale nella crescita professionale degli alunni quella delle prove “sul campo” che ripartiranno in questo mese di ottobre, in attesa degli “Open Days”, a partire già da un evento in programma giovedì 21 al Campus universitario di Savona.

Accompagnati dai docenti, i ragazzi delle classi dalla seconda alla quarta potranno tornare a mettersi alla prova proponendo le prelibatezze preparate nelle cucine dell'istituto finalese.