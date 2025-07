Cinque secoli di devozione: Pietra Ligure celebra il Miracolo di San Nicolò con una serata indimenticabile (FOTO e VIDEO)

Una serata memorabile, una marea di fedeli e partecipanti carichi di devozione e senso di comunità. In migliaia si sono radunati ieri sera a Pietra Ligure per celebrare i 500 anni del Miracolo di San Nicolò, patrono della città, in una cornice che ha saputo fondere spiritualità e folclore.

Il momento centrale della serata è stato la Santa Messa Pontificale officiata da Monsignor Guglielmo Borghetti, nella Basilica. Il rito solenne ha dato il via agli eventi più attesi con la suggestiva processione.

Le strade del centro si sono trasformate in un percorso incantato per accogliere la grande processione: decine di Crocifissi artistici portati a spalla dalle confraternite liguri, simboli viventi di una tradizione plurisecolare, hanno sfilato tra portali luminosi scenografici e un pubblico visibilmente commosso. Il corteo religioso ha toccato il mare con la statua del Santo Patrono San Nicolò, con la suggestiva benedizione delle acque, e si è concluso in Piazza con il simbolico affidamento della città al suo protettore da parte del sindaco Luigi De Vincenzi. Dal 1525 i pietresi celebrano la festa votiva del Santo per ricordare il miracolo della liberazione dalla peste avvenuto I'8 luglio 1525.

A coronare la serata, intorno alle 23,30, uno spettacolare show piromusicale ha illuminato il cielo sopra Pietra Ligure, fondendo musica e fuochi d’artificio in un'esplosione di colori. La festa, preceduta dal triduo di preparazione nei giorni 5, 6 e 7 luglio, ha reso la Basilica di San Nicolò chiesa giubilare, accogliendo pellegrini da tutta la regione.