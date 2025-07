Borghetto, un mare senza barriere con "Galleggiando & Bolleggiando 2025": due campioni paralimpici ospiti d'onore

Sabato 12 luglio all'insegna dell'inclusione sulle spiagge dei Bagni Nettuno a Borghetto Santo Spirito con l'evento "Galleggiando & Bolleggiando 2025". Le iniziative, che prenderanno il via dalle ore 10, sono volte a promuovere l'accesso al mare per tutti.

L'evento "Tutti in acqua senza barriere" vedrà la partecipazione di ospiti d'onore di calibro paralimpico: i campioni Nicole Orlando e Giovanni Zaramella. La manifestazione è organizzata in collaborazione con un'ampia rete di partner, tra cui la Croce Rossa Italiana - Comitato di Loano, con il suo servizio di Salvataggio in Acqua, e il Sistema Sanitario della Regione Liguria con l'Asl 2.

Diverse le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) hanno aderito al progetto, offrendo un supporto operativo. Il sostegno all'iniziativa arriva anche da realtà locali come i Bagni Nettuno, che ospiteranno l'evento. L'obiettivo è quello di creare un momento di condivisione e sport, abbattendo le barriere fisiche e sociali e promuovendo un messaggio di forte impatto sociale.