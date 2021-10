Pietra, parola d'ordine programmazione. Lavori pubblici per 7,6 milioni di euro, De Vincenzi: "Un'idea chiara di quello che ci vuole per il paese" (VIDEO)

"Una grande opera di programmazione da parte dell'amministrazione comunale, una grande opera di predisposizione degli atti da parte degli uffici che voglio ringraziare in questa occasione, e soprattutto un'idea chiara di quello che ci vuole per il paese". Così Luigi De Vincenzi nel corso della conferenza stampa indetta per presentare i lavori pubblici che, nei prossimi mesi, interesseranno il Comune di Pietra Ligure.

Un pacchetto di interventi da 7,6 milioni di euro, cifra finanziata in gran parte con contributi regionali e ministeriali, che andranno a contribuire al rinnovamento della località rivierasca nel futuro prossimo secondo un cronoprogramma ben delineato tra l'anno in corso e i prossimi due.

"Il paese ha bisogno di queste opere - prosegue il primo cittadino - opere che vanno a toccare Pietra Ligure da ponente a levante, compreso il centro: interventi di sicurezza sia sui fiumi sia sul mare con la difesa delle spiagge, ma anche sulle scuole, sulle strutture e sulle infrastrutture. C'è grande soddisfazione da parte nostra per quello che stiamo realizzando e che daremo nei prossimi uno o due anni ai cittadini".

"Nei primi due anni di questa amministrazione abbiamo già realizzato interventi pubblici sul territorio per, indicativamente, almeno 4 milioni di euro - aggiunge Francesco Amandola, assessore ai lavori pubblici - il più significativo a mio avviso è quello relativo alla messa in sicurezza del Maremola, completato per quanto riguarda il primo lotto e sul quale andremo a dare una continuità. A breve partiranno il lavori per il secondo lotto che ci porteranno a mettere in sicurezza fino alla confluenza tra i torrenti Scarincio e Maremola: nel tempo siamo passati da 100 metri cubi al secondo di smaltimento del Maremola agli attuali 240 che aumenteranno ancora, abbiamo quasi triplicato la capacità di smaltimento del corso d'acqua, significa una messa in sicurezza fondamentale per il territorio".

Amandola sottolinea inoltre "ulteriori interventi sulla messa in sicurezza del litorale, interventi di riqualificazione complessiva sugli stabili comunali per quanto riguarda le scuole e la casa di riposo" al quale si aggiungono i lavori in via della Pace "la bretella che lega lo svincolo dell'autostrada con Ranzi". Sarà invece finanziata con 2 milioni di euro derivanti da fondi ministeriali "la riqualificazione complessiva di tutto il territorio di levante, dal Maremola fino al confine con Borgio", un comparto che secondo l'assessore "aveva la necessità di una riqualificazione complessiva a livello di presentazione di quello che è sostanzialmente l'ingresso del paese".

"Questi 2 milioni di fondi ministeriali stanno a significare, come già sostenuto dal sindaco, un lavoro attento e puntuale da parte dell'amministrazione nell'identificare quelle che sono le necessità del territorio; da parte degli uffici, invece, la capacità di dare gambe a queste nostre idee - conclude infine l'assessore pietrese - il connubbio sta funzionando molto bene, siamo davvero orgogliosi di poter andare avanti con questo lavoro che già da due anni sta premiando sicuramente il paese".

Di seguito l'elenco dettagliato delle opere programmate dall'amministrazione pietrese: