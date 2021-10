“Cristoforo Colombo, ponte fra popoli e culture”, A Campanassa si rivolge ai giovani per celebrare l’anniversario della scoperta dell’America

L’A Campanassa, in collaborazione istituzionale con il comune di Savona, in occasione delle celebrazioni in onore di Cristoforo Colombo nell’ anniversario della scoperta dell'America il 12 ottobre presenta “Cristoforo Colombo, ponte fra popoli e culture”.

In occasione del 12 ottobre, l’A Campanassa intende rivolgersi ai giovani per far conoscere l'attualità e la pregnanza storica del dibattito, non solo su Cristoforo Colombo e la scoperta dell'America ma, in generale, del viaggio come momento di scoperta, di incontro fra popoli e di arricchimento reciproco in un'ottica multiculturale. Anche quest’anno, in detta prospettiva, il Comune di Savona, la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria del MIUR e l’Agenzia Consolare della Liguria degli Stati Uniti d’America non hanno fatto mancare il loro sostegno.

“In virtù di tali considerazioni, tenute presenti le istanze della tradizione che la A Campanassa si fregia di perpetuare, non solo come mera memoria del passato, bensì come utile strumento, per meglio poter affrontare le presenti e future sfide che si prefigurano al prosieguo, si ritiene auspicabile e formativa la presenza dei giovani studenti delle scuole savonesi, alle giornate dedicate all’illustre navigatore oltre alla cittadinanza tutta”, afferma il presidente di A Campanassa, Dante Mirenghi.

“Quest’anno - spiega Mirenghi - si è voluto dare particolare risalto alla figura di Cristoforo Colombo, ponte fra popoli e culture, nell’ambito delle tradizioni proprie di una città di mare, che di mare (quale territorio connaturato alla terraferma) vive con le attività portuali, industriali, commerciali e ludiche”.

“Città che ancor oggi gelosamente conserva la memoria della storia e della vita di Cristoforo Colombo, quale patrimonio della gens ligure che del mare, del loro porto fanno orgoglioso vanto”, conclude il presidente di A Campanassa.

PROGRAMMA

Ore 8,30: Giardino della Scuola primaria Colombo (accesso da via Pietro Giuria): incontro con il professor Giuseppe Milazzo sul tema “Colombo, i sogni possono diventare realtà” e recitazione di poesia degli alunni in onore del grande navigatore

Ore 9,30: Piazza del Brandale: Incontro con gli alunni delle classi III e IV degli Istituti superiori savonesi: il professor Giuseppe Milazzo sul tema “La rivelazione del Nuovo Mondo. Letture dalla relazione di Michele da Cuneo (1495)”.

Ore 10,30: Atrio Torre del Brandale: Apposizione corona busto Cristoforo Colombo al suono della Campanassa; stacco musicale del Maestro Ivano Nicolini - Saluto delle autorità, con i dirigenti scolastici degli istituti savonesi, il dirigente dell’ufficio scolastico Regionale, professor Alessandro Clavarino e l’agente consolare U.S.A., dottoressa Anna Maria Saiano

Dalle 9 alle 12 del giorno 12 ottobre sarà consentito effettuare la visita guidata alla Torre del Brandale, sulla base del protocollo in vigore, per tali eventi.

L’accesso al giardino della Scuola primaria Colombo è regolamentato secondo le norme di legge anti covid19 e alle disposizioni impartite dalla Dirigenza scolastica, ovvero verifica green pass, igienizzazione mani, mascherina, temperatura. L’accesso alla Campanassa è regolamentato secondo le norme di legge anti covid19, ovvero verifica green pass, igienizzazione mani, mascherina, temperatura e in applicazione del Piano di sicurezza 15 giugno 2020, integrato con il protocollo 22 febbraio 2021. L’accesso alla Piazza del Brandale sarà regolato dalle norme anti covid19, per le manifestazioni all’aperto.