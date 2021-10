10 consigli importanti per i nuovi sciatori

Come principiante dello sci, la prospettiva di andare sulle piste ti renderà probabilmente molto nervoso. È del tutto comprensibile, soprattutto se si considera che lo sci è diverso da qualsiasi altro sport. C'è un livello di rischio più alto; inoltre, non si diventa automaticamente esperti. Invece, è necessario fare pratica, pratica e ancora pratica. Poco dopo, tutto andrà a posto.

I seguenti consigli sono destinati a tutti i principianti dello sci; da chi non ha mai indossato un paio di sci a chi scia già da un paio di mesi, ma è ancora un dilettante.

Pronto? Ecco 10 importanti consigli per i nuovi sciatori.

1. Giocare ai videogiochi di sci

Ironicamente, uno dei modi migliori per i principianti di approcciarsi allo sci, è fuori dalle piste. Anche se sembra un po' folle, in realtà si può imparare molto giocando ai videogiochi di sci, come ad esempio Grand Mountain Adventure: Snowboard Premiere (disponibile nell'app store).

2. Piegare attentamente le ginocchia

Che ci crediate o no, sapere come usare le ginocchia è uno dei fattori più importanti quando si tratta di sciare.

Piegando costantemente le ginocchia (e sapendo quando piegarle, come quando si fa una curva), migliorerai costantemente. Ecco perché:

Piegare le ginocchia aiuta a controllare il centro di gravità

Ti aiuta a mantenere l'equilibrio e a non perdere il controllo

Affonda i tuoi sci più nella superficie su cui stai sciando (che sia neve vera, neve finta o AstroTurf)

Quindi, ricordati di piegare sempre le ginocchia. Potrebbe sembrare un po' strano e scomodo all'inizio (e probabilmente avvertirai un po’ di stanchezza alle gambe), ma porterà enormi risultati sulla tua capacità di sciare a lungo termine!

3. Viaggiare verso le migliori piste e località

In Italia, ci sono molte piste da sci e stazioni sciistiche che puoi visitare, come Gitschberg Jochtal. Qui, sarai in grado di migliorare le tue abilità e fare esperienza in diversi ambienti sciistici, poiché ogni pista è unica.

4. Prova lo yoga

Una delle migliori attività che gli sciatori principianti possono fare quando non stanno sciando è lo yoga . Lo yoga aiuta a migliorare la forza e la flessibilità, due fattori incredibilmente importanti quando si tratta di sciare.

Se lo yoga è troppo o troppo complesso per te, prova dei semplici esercizi di stretching. Fare stretching ogni giorno ti aiuterà a mantenere i muscoli e le articolazioni in buone condizioni.

5. Investire in sci di alta qualità

Parliamo dell'attrezzatura: in particolare, gli sci. Ci sono molti sci diversi che puoi comprare , quindi è importante che tu compri un set di alta qualità; per evitare di correre rischi.

Non scegliere mai sci economici. Piuttosto, scegli sci prodotti da una marca affidabile, come K2 Sports. Su due piedi potrebbero costarti molto, ma gli sci di alta qualità possono durare fino a otto anni (che è molto tempo).

6. Regalati degli accessori

Ci sono un sacco di accessori divertenti per lo sci che si possono acquistare, tra cui occhiali, cappelli e guanti.

7. Pagare per delle lezioni

Uno dei modi migliori per imparare più velocemente a sciare è semplice: paga delle lezioni di sci .

Un istruttore verificato si assicurerà che tu capisca tutte le nozioni di base e che ti senta a tuo agio sulle piste. Gradualmente, con il passare delle settimane e dei mesi, sarai in grado di eseguire mosse più complicate, come curve a 360 gradi e imparare a sciare su halfpipes.

8. Vestirsi in modo appropriato

Vestirsi sempre in modo appropriato quando si scia: da pantaloni termici giacche, cappotti o felpe.

9. Seguire i canali di sci su YouTube

YouTube è una grande fonte per imparare a sciare.

10. Creare una lista di obiettivi e traguardi per l'anno

Stabilisci degli obiettivi realistici per aiutarti a progredire. Per esempio, potresti fissare come obiettivo quello di imparare a fare una rotazione di 180 gradi entro la fine dell'anno.