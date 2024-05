Quando si parla di medicazione a domicilio come noi facciamo in questo articolo stiamo parlando in primis di una figura professionale apprezza da 360 gradi da molte persone e soprattutto dalle loro famiglie che non saprebbero come fare e stiamo parlando chiaramente dell'infermiere a domicilio.

Quindi in poche parole stiamo facendo riferimento all'assistenza sanitaria domiciliare, assistenza che è molto importante per quelle persone che non possano o non vogliono recarsi in una struttura ospedaliera e parliamo chiaramente di ospedale e clinica in primis.

A nessuno fa piacere andare in ospedale per essere ricoverato e soprattutto non fa piacere quando non è obbligatorio e dovrebbe essere una regola che vale per tutti e questo sarebbe un aiuto al nostro sistema sanitario nazionale, che comunque negli ultimi vent'anni è stato già colpito da tagli ed ha tanti problemi e ce ne siamo accorti a nostre spese durante gli anni del coronavirus.

Intendiamo dire infatti che, se per esempio parliamo di persone anziane che hanno una patologia cronica che richiede, comunque il supporto di infermieri e però non richiede andare in ospedale non avrebbe senso a questo punto farsi ricoverare e nemmeno i medici lo permetterebbero.

Ma visto che nel caso specifico parliamo di medicazioni, per esempio, parliamo di quelle persone che hanno fatto un percorso di convalescenza all'ospedale per via di un incidente o di un infortunio ed è un percorso che ora continuano a casa e hanno bisogno di un infermiere che ci vada per pulire e curare le ferite, così per evitare delle infezioni che possono essere sempre pericolose

Chiaramente poi quando è lì un infermiere non si occuperà solo di quello, ma si occuperà per esempio di misurare e monitorare i parametri vitali e sempre avranno l'obiettivo di aiutarli a migliorare lo stile di vita e soprattutto aiutare le famiglie a stare più tranquille.

Famiglie che giustamente potranno aiutare una persona cara in difficoltà e soprattutto famiglie che sono contente che non dovranno portarle in ospedale e quindi potranno stare loro vicini molto di più che la classica visita giornaliera.

Il ruolo degli infermieri a domicilio non va mai sottovalutato

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte non possiamo assolutamente sottovalutare il ruolo degli infermieri a domicilio e questo ci deve stimolare anche a saperli scegliere ove in qualche circostanza possiamo averne bisogno per noi stessi o per una persona cara una vicina che può essere un parente o un amico.

I professionisti e le professioniste di certo non mancano e questo in particolare se viviamo in una grande città ma non solo, e quindi noi possiamo decidere di cercarli in autonomia o andando a guardare i vari annunci, o magari mettendo in noi degli annunci nei giornali locali o nei social, così che poi ci contattano.

Questa potrebbe essere un'ottima strategia semplicemente perché nell'annuncio ne possiamo scrivere tutto quello di cui abbiamo bisogno e anche i giorni per i quali ci può essere utile questo servizio e almeno ci scriveranno solo quei professionisti che rientrano in questi requisiti.