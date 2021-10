Spotorno, scelta la nuova Giunta: Peluffo confermata vice sindaco, novità Veruska Schoepf

"Ad una settimana dalle elezioni, per garantire la più ampia continuità amministrativa, si sono definite le deleghe e la Giunta per i prossimi 5 anni. Il criterio, basato sulle competenze ed esperienza è quello di creare intorno ad ogni assessore un gruppo di lavoro composto dai consiglieri che potranno cosi occuparsi e dare supporto sulle singole materie in cui sono preparati e costituire un riferimento per i cittadini". Così, attraverso una nota stampa, l'amministrazione comunale di Spotorno guidata dal recentemente riconfermato sindaco Mattia Fiorini.