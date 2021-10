Federer promette, Nadal non tradisce: le tenniste Carola e Vittoria ospiti dell'accademia del campione spagnolo

Può un dualismo che ha tenuto banco nel mondo tennistico nell'ultimo decennio circa sgretolarsi per realizzare i sogni di due giovani atlete? Ebbene si, perché se Roger Federer promette Rafa Nadal non può che rispondere presente.

Tutto questo nel nome di Carola Pessina e Vittoria Olivieri, le due allieve del Tennis Club di Finale protagoniste durante il lockdown dell'aprile 2020 dell'ormai celebre "scambio sui tetti" delle rispettive palazzine il cui video aveva superato i 6 milioni di visualizzazioni e fatto letteralmente il giro del mondo.

Il loro gesto, non solo di grande valore atletico come sostenuto da alcuni tennisti di fama internazionale, ma anche simbolo di resilienza e di quello spirito della "next gen" premiato anche dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aveva letteralmente fatto il giro del mondo.

Fino appunto ad arrivare agli occhi di un'icona del tennis di tutti i tempi, "king" Roger Federer, il quale, dopo essersi recato in riviera per una sorpresa a Carola e Vittoria insieme alle quali era poi stato protagonista di uno spot di una nota azienda produttrice di pasta, le aveva lasciate con una promessa: una settimana alla prestigiosa accademia del collega balearico e rivale di storiche sfide sul rettangolo di gioco, Rafa Nadal.

Una promessa non caduta nel vuoto: a inizio ottobre le due giovani tenniste, accompagnate dalle famiglie, sono volate a Manacor (nell'isola di Maiorca) per trascorrere una settimana di altissimo livello sportivo nel quale hanno potuto coronare un altro sogno e conoscere il campione della terra rossa.