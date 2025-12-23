Villanova d’Albenga, anche quest'anno Bossoleto si conferma “borgo dei presepi” con un'esposizione itinerante

Il suggestivo borgo di Bossoleto, nel Comune di Villanova d’Albenga, si conferma anche quest’anno come il “borgo dei presepi”, grazie a una straordinaria esposizione itinerante che coinvolge il piccolo e suggestivo centro storico.

L’iniziativa trasforma vicoli, nicchie, muri in pietra, piccole piazzette e il caratteristico pozzo del borgo in un percorso suggestivo, arricchito da decine di presepi provenienti da ogni parte del mondo, appartenenti alla collezione di Don Gigi. Le sacre rappresentazioni, allestite con l’aiuto del Comitato di Bossoleto, che rimaranno esposte per tutte le festività, sono realizzate con i materiali più disparati: dal legno alla ceramica, dalla carta alla stoffa, offrendo una grande varietà di stili e interpretazioni artistiche.

Accanto ai presepi con le statuine più tradizionali, trovano spazio opere provenienti da diverse culture, capaci di raccontare la Natività attraverso linguaggi e sensibilità differenti. A completare il percorso, una curata illuminazione guida i visitatori alla scoperta delle sacre rappresentazioni, valorizzando il fascino di Bossoleto.

Quest’anno, il borgo ha rinnovato l’esposizione con trenta nuove natività, arricchendo ulteriormente un appuntamento ormai consolidato, confermando Bossoleto come luogo di tradizione, spiritualità e valorizzazione del territorio.