Uno studente savonese vince una borsa di studio da 4.000 euro e guarda alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026

Una grande opportunità si apre per uno studente dell’IIS Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona, protagonista di un importante traguardo formativo in ambito nazionale. Un alunno della classe quinta dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing si è infatti aggiudicato una prestigiosa borsa di studio del valore di 4.000 euro nell’ambito del programma Masterclass Ho.Re.Ca., un percorso di alta formazione promosso da due sponsor internazionali e rivolto a studenti e studentesse provenienti da istituti alberghieri, turistici e amministrativi.

Il progetto non rappresenta soltanto un’occasione di crescita sul piano didattico, ma è direttamente collegato a uno degli eventi sportivi più rilevanti dei prossimi anni. La Masterclass Ho.Re.Ca. si inserisce infatti nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con un contesto professionale di respiro internazionale.

Tra i dieci studenti selezionati in tutta Italia figura Mattia Novelli, residente a Savona, che ha seguito il programma lungo un arco temporale di due anni scolastici. L’esperienza più significativa prevista dal percorso è quella del job shadowing, della durata di due giorni, in programma l’8 e il 9 febbraio 2026, che si svolgerà proprio durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un’occasione unica per acquisire competenze direttamente sul campo, osservando da vicino dinamiche organizzative e professionali di altissimo livello.

La borsa di studio è destinata al proseguimento degli studi del beneficiario e potrà essere utilizzata per sostenere la carriera futura, dall’iscrizione all’università o a un ITS, fino all’acquisto di materiale specifico a supporto della didattica. Il riconoscimento ottenuto rappresenta non solo un premio per l’impegno e la determinazione dello studente, ma anche una conferma della qualità dell’offerta formativa dell’Istituto savonese, capace di valorizzare il talento e accompagnarlo verso opportunità di respiro internazionale.