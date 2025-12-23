Finale Ligure celebra i 60 anni di attività per "Ciro e Gabriella": il riconoscimento dell'Amministrazione

Un traguardo storico, con sei decenni di storia di Finalborgo vissuti in prima persona, restando dal 1965 un punto di riferimento per il commercio locale.

Stamattina (23 dicembre, ndr) il sindaco Angelo Berlangieri e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Finale Ligure hanno ricevuto ufficialmente i titolari della storica attività "Ciro e Gabriella" per sottolineare il raggiungimento dei 60 anni di esercizio ininterrotto nel settore dei casalinghi e dell'oggettistica col loro negozio di via Nicotera.

Un traguardo di longevità commerciale che, nei tempi del proliferare del commercio online, rappresenta quasi un unicum. Nel corso della breve cerimonia è stata sottolineata la qualità del servizio offerto dalla coppia, nota a tutti per la capacità di accogliere ogni cliente con una correttezza e una cortesia d'altri tempi, il cui testimone nel tempo è stato raccolto dai figli.

L’Amministrazione Comunale ha voluto esprimere la gratitudine della collettività con un messaggio carico di stima: «A nome di tutta la Città, tanti auguri per questo importante traguardo e grazie per la profonda dedizione».