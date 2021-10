Alla scoperta del centro storico di Cairo: visita guidata organizzata dalla fondazione Bormioli

Visita guidata al centro storico di Cairo Montenotte. L'appuntamento, col patrocinio della fondazione Bormioli, si terrà sabato 16 ottobre.

Questo il programma: alle ore 15.30 partenza dal parcheggio a lato del comune (davanti alla storica Stazione di Posta, palazzina con archi, cortile interno e albero dei "sciuscioeti" dalle grandi foglie) per una passeggiata storico-turistica alla scoperta di angoli caratteristici e curiosità. Al termine del giro, visita alla fondazione Bormioli in via Buffa.

È necessario rispettare le norme anti-Covid. Prenotazioni tramite Facebook o WhatsApp (333 4189360).