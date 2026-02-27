Al Priamar l'avvocato Gentile incontra gli studenti: al centro violenza di genere e legalità

Savona al centro del dibattito nazionale: l’Avvocato Nicodemo Gentile incontra gli studenti sui temi della violenza di genere e della legalità

Savona si prepara ad accogliere una delle figure più autorevoli del panorama giuridico italiano. Il 5 marzo 2026, alle ore 9.15, nella Sala della Sibilla della Fortezza del Priamar, l’avvocato Nicodemo Gentile incontrerà gli studenti delle Scuole Superiori cittadine per un confronto diretto sul tema: “La violenza di genere. Un problema per gli uomini, una tragedia per le donne.”

L’iniziativa è promossa dalla Dirigente scolastica del Liceo Chiabrera Martini, Prof.ssa Cosimina Bencardino che da sempre dimostra una particolare sensibilità verso le tematiche legate alla legalità, al rispetto della persona ed alla prevenzione della violenza. Non un evento isolato, ma parte di un percorso educativo strutturato, che mette al centro la formazione degli studenti e la costruzione di una coscienza critica consapevole.

L’evento si svolge con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’Ufficio Scolastico Regionale, con il patrocinio del Comune di Savona e con il prezioso supporto del Vicesindaco Dott. Elisa Di Padova, attenta alle tematiche sociali ed ai percorsi educativi rivolti alle nuove generazioni.

Avvocato penalista di rilievo nazionale, Nicodemo Gentile è noto al grande pubblico per il suo coinvolgimento in casi giudiziari di forte impatto mediatico, tra cui il caso di Sarah Scazzi, quello di Yara Gambirasio e la tragica vicenda di Giulia Cecchettin che ha segnato profondamente l’opinione pubblica italiana. Processi complessi, delicati, carichi di implicazioni umane e sociali, nei quali l’avvocato ha portato competenza tecnica, rigore e profonda attenzione alla dimensione etica del diritto.

Accanto all’attività forense, Gentile svolge da anni un’intensa attività di divulgazione sui temi della giustizia e dei diritti, entrando nelle scuole di tutta Italia per dialogare con gli studenti. È convinto che la prevenzione della violenza non nasca solo dalle norme, ma dalla cultura e dall’educazione. A Savona la sua presenza è diventata un appuntamento fisso, segno di un legame consolidato con il territorio e con il mondo della scuola.

L’incontro non sarà una semplice convegno. Durante la mattinata saranno proposte testimonianze dirette, con la visione di messaggi, l’ascolto di audio e la presentazione di atti significativi dei processi nei quali l’avvocato è stato ed è protagonista. Un’immersione concreta nella realtà delle storie, dei casi umani, delle aule di giustizia, per comprendere cosa significhi davvero affrontare la violenza di genere.

Il titolo scelto è volutamente incisivo: la violenza di genere non è soltanto una tragedia per le donne, ma un problema che riguarda gli uomini e chiama in causa l’intera società. È una questione culturale che interpella modelli educativi, linguaggi, responsabilità personali.

In questo scenario, il ruolo del Liceo Chiabrera Martini appare da sempre centrale. La scuola non si limita a trasmettere saperi, ma si fa promotrice di iniziative che incidono sulla crescita personale ed emotiva degli studenti. Promuovere incontri di questo livello significa assumersi una responsabilità educativa forte: formare cittadini consapevoli, capaci di riconoscere la violenza, di contrastarla, di scegliere il rispetto.

Il 5 marzo Savona non ospiterà soltanto un Avvocato di fama nazionale. Ospiterà un momento di educazione alla legalità che lascia traccia. E quando una scuola sceglie di mettersi in prima linea su questi temi, non sta organizzando un evento: sta costruendo il futuro di centinaia di giovani.