Borghetto S.S., incontro ai Vivai Michelini sullo spostamento a monte della ferrovia: presente anche l'eurodeputata Scuderi

Questo pomeriggio, sabato 28 febbraio, alle 15, i Vivai Michelini di Borghetto Santo Spirito ospiteranno un incontro pubblico promosso da Assoutenti Savona per ribadire il “no” al progetto dello spostamento a monte della ferrovia nel tratto Andora-Finale, interessando quindi anche la piana borghettina e la Val Varatella.

All’appuntamento, che vedrà protagonista Gianni Toboga di Assoutenti, parteciperà anche l’eurodeputata Benedetta Scuderi, che – annunciano gli organizzatori – porterà all’attenzione della Commissione Europea le ragioni contrarie all’opera, ritenuta incompatibile con le direttive Ue sulla mobilità sostenibile e sulla tutela ambientale.

Oltre ai rappresentanti dei consumatori, saranno presenti imprenditori agricoli, comitati territoriali, associazioni ambientaliste e cittadini che da anni si oppongono a quello che definiscono un progetto “fossile e anacronistico”.

Nel corso del pomeriggio verranno analizzati nel dettaglio i nodi legati alla fermata Loano-Borghetto-Ceriale, l’impatto ambientale previsto e le possibili alternative. In programma anche un sopralluogo nell’area interessata dal nuovo tracciato, per valutare direttamente le conseguenze che – secondo i promotori – il cantiere potrebbe avere per 10-15 anni sulla pianura di Borghetto e in modo permanente sull’equilibrio della valle.