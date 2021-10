Politica |

Savona 2021, una giornata tra la gente per Angelo Schirru per chiudere la campagna elettorale

In attesa del voto di domenica 17 e lunedì 18, un evento itinerante che toccherà diversi quartieri cittadini

Venerdì dedicato interamente alla chiusura della campagna elettorale per il candidato a sindaco di Savona del centrodestra Angelo Schirru. Sarà una manifestazione itinerante, che durerà dalle 12 sino all'ora di cena e toccherà tutti i quartieri della città, ad accompagnare il candidato e tutti i suoi sostenitori verso il silenzio elettorale e quindi il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18. In ogni tappa verrà approfondito un problema, con relative proposte di soluzione, relativo al quartiere interessato. La chiusura è prevista alle 19 in Darsena, presso il Santa Lucia Cafè.

I.P.E.

