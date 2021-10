Albisola, spazio alle piastrelle in ceramica sulle ringhiere per abbellire le vie del paese

"Arte come arredo urbano a Albisola". Questo il titolo del progetto presentato questa sera che ha visto posizionate sulle ringhiere del comune albisolese alcune piastrelle in ceramica.

L'iniziativa, creata grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e il Lions Club Alba Docilia, è stata inaugurata nei giardini di via Della Rovere e vede coinvolte le manifatture territoriali che hanno prodotto le piastrelle con molteplici temi diversi.

Una cinquantina di piastrelle rotte o mancanti in giro per il paese verranno così sostituite ed altre verranno aggiunte per dare vita ad un impatto ancora più diverso e colorato.

“E' un evento importante per la città che ha avuto la presenza corale di tutte le manifatture del territorio. I ceramisti infatti hanno realizzato le piastrelle che sono andate ad abbellire le ringhiere che si trovano nelle principali vie di Albisola - ha spiegato l'assessore alla cultura Simona Poggi - Si tratta di un’attenzione per il decoro urbano, un progetto che rende la nostra città più attrattiva con un riferimento alla nostra tradizione".

All'evento era presente anche il sindaco di Pontedassio Ivo Calzia.