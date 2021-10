Assonautica Savona riparte con la prima prova di pesca

Domenica 10 ottobre 2021 si è svolta la prima prova di pesca organizzata da Assonautica Provinciale di Savona, dopo la lunga interruzione dovuta alla pandemia.

Una manifestazione obbligatoriamente diversa da quelle a cui si era abituati nell'associazione. Non erano previsti premi in buoni acquisto di materiale da pesca, nessun premio a sorteggio e neppure il classico rinfresco finale a base di pizza, focaccia e vino.

Una ripartenza “sottovoce”, per provare a riappropriarci delle nostre attività associative condividendo con gli amici una mattinata in barca. Le iscrizioni sono avvenute sabato mattina presso la banchina di Miramare.

Dopo un primo momento di sconforto, quando a metà mattinata si erano iscritte soltanto quattro equipaggi, la situazione è nettamente migliorata ed il numero delle iscrizioni è salito considerevolmente. Domenica erano in mare 15 barche, 12 per la prova di pesca e 3 per l'assistenza. Complessivamente hanno partecipato 39 soci, un'ottima ripartenza. I premi sono stati assegnati in base alla lunghezza della migliore cattura di ogni equipaggio, documentata con un'immagine inviata al referente del Gruppo Pesca.

In questo modo si sono evitati assembramenti in banchina. Si è aggiudicato il primo posto l'equipaggio formato da Carlo Lo Giudice e Paolo Chiarlone, il secondo premio è andato a Mauro Scannavino e al figlio Marco, il terzo posto invece, all'equipaggio formato da Davide Siri, Diego Giacchino ed Alessia Gagliardo.

I tre equipaggi hanno ricevuto una targa ricordo. Al giovane socio dell'equipaggio classificato al quarto posto è stata consegnata una borraccia in alluminio con il logo di Assonautica. Ringraziando il Gruppo Pesca per l'organizzazione e tutti i partecipanti, Assonautica dà appuntamento a domenica 17 ottobre per una nuova “Prova di pesca – pesce più lungo”.