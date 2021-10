Scajola: "In un anno oltre 3 milioni di euro per opere di riqualificazione delle case popolari nel savonese"

Ammontano a oltre 3 milioni di euro gli investimenti varati da Regione Liguria nell’ultimo anno per importanti lavori di riqualificazione delle case popolari in provincia di Savona. A fare il punto è l’assessore regionale all’Edilizia Marco Scajola.

“Nell’ultimo anno – spiega Scajola - abbiamo investito, tramite Arte Savona, oltre 3 milioni di euro per riqualificare immobili di edilizia residenziale pubblica. Gli interventi hanno riguardato il rifacimento delle facciate di quattro immobili ERP distribuiti sul territorio e lavori in ben 238 alloggi popolari. Un impegno importante da parte di Regione Liguria per assicurare immobili più confortevoli alle fasce più deboli della popolazione”.

A questo si vanno a sommare gli interventi previsti dal Bonus 110%, per realizzare interventi di efficientamento energetico e di adeguamento sismico su immobili di edilizia residenziale pubblica.

“Per poterlo applicare agli immobili delle ARTE – prosegue l’assessore regionale all’Edilizia - abbiamo svolto un lavoro in sinergia tra Enti per individuare la corretta procedura in grado sia di garantire il beneficio dell’incentivo statale, sia di usufruire di tutta l’IVA a credito sulle operazioni di ristrutturazione. Dopo uno studio approfondito abbiamo stabilito di avvalerci del partenariato pubblico e privato. Grazie a queste opere ben 10mila alloggi di edilizia residenziale pubblica saranno oggetto di efficientemento energetico e adeguamento sismico, il che consentirà, da una parte di avere un patrimonio immobiliare più efficiente, rispettoso dell’ambiente e sicuro, dall’altra di poter garantire alloggi più confortevoli e con minori costi di gestione a soggetti con un reddito minimo, per i quali una diminuzione delle utenze è significativa. Rispetto dell’ambiente e tutela delle fasce più deboli della popolazione: sono i due principi che hanno ispirato Regione Liguria anche in questo frangente. Attualmente in Provincia di Savona sono coinvolti 750 alloggi diffusi sul territorio, per un ammontare complessivo di lavori stimato in circa 25 milioni di euro, interventi ancor più fondamentali in questo periodo storico di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria”.

Interventi effettuati da settembre 2020 a settembre 2021

- intervento di manutenzione straordinaria per il recupero di 20 alloggi sfitti patrimonio ERP. Costo complessivo dell'intervento terminato € 274.073,38.

- intervento di manutenzione straordinaria per il recupero e l'adeguamento ai fini del superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di 11 alloggi sfitti patrimonio ERP e di 2 impianti ascensori. Costo complessivo dell'intervento terminato € 392.953,39.

- intervento di manutenzione straordinaria per il recupero alloggi ERP di proprietà ARTE Savona. Lotto Ponente, 93 alloggi, importo contrattuale dell'appalto in corso € 560.459,39 oltre IVA. Lotto Levante, 83 alloggi, importo contrattuale dell'appalto in corso € 497.933,02 oltre IVA.

- completamento dei lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile di ERP sito in Vado Ligure in via Piave 252. Costo complessivo dell'intervento terminato € 307.881,97.

- lavori di rifacimento facciate e ripristino copertura dell'edificio ERP in Albenga, via Fiume civ. 20. Importo contrattuale dell'appalto in corso € 323.387,60 oltre IVA.

- recupero di 8 alloggi ERP interventi di manutenzione sul patrimonio gestito da ARTE Savona;

- progettazione e procedura di affidamento dell'intervento di rifacimento facciate e copertura edificio ERP in Celle Ligure, via Sanda 73 di cui al finanziamento. Inizio lavori programmato per il 28.09.2021. Importo contrattuale € 254.883,88 oltre IVA;

- progettazione dell'intervento di rifacimento facciate e copertura edificio ERP in Quiliano, via Valletta Rossa 6 di cui al. Inizio lavori programmato per il 28.10.2021. Importo lavori a base d'sta € 287.962,41;

- progettazione dell'intervento di recupero 23 alloggi sfitti in Savona e Cairo Montenotte di cui ai finanziamenti. Importo lavori a base d'sta € 131.987,74 (12 alloggi) e € 94.117,33 (11 alloggi).