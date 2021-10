Vado, incendio boschivo a San Genesio: mobilitati vigili del fuoco e volontari Aib

Allarme lanciato intorno alle 18.30 a Vado Ligure, in località San Genesio, per un rogo sviluppatosi in un'area boschiva per cause ancora non ben chiarite.

Le fiamme si sono alzate in un'area particolarmente impervia e difficile da raggiungere anche a piedi, rendendo difficoltoso l'intervento dei soccorritori, ma fortunatamente lontano dalle case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Savona e diverse squadre di volontari AIB provenienti da Vado, Quiliano, Bergeggi e Spotorno.

IN AGGIORNAMENTO