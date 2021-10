"Fiume di Gennaio", l'autore Fulvio Panizza presenta il suo romanzo

Venerdì 22 ottobre alle 18.30 presso il Loano 2 Village di Loano si terrà la presentazione del libro “Fiume di Gennaio” di Fulvio Panizza (Bacchetta Editore).

Romanzo biografico dove l’autore narra liberamente della storia vera di una coppia che ha deciso di adottare avere un bambino, passando subito ai canali dell’adozione internazionale. Il caso ha voluto che la mamma adottiva, Federica, entrasse in contatto con la madre naturale, Adriana, quando quest’ultima portava ancora in grembo il bambino. In questo modo Federica poté assistere Adriana nel corso della gravidanza ed essere presente al momento del parto. Il tutto è narrato sullo sfondo di una delle teorie della psicoanalista austriaca Melanie Klein. Nel romanzo si alternano situazioni dai toni forti ad altre commoventi o simpatiche, anche con una sorta indagine della protagonista per una misteriosa sparizione. Il romanzo è ambientato in una favela del Brasile nel 1995. Le illustrazioni della copertina e dei capitoli sono opera di Nicolò Vitali, il bambino adottato.

Fulvio Panizza è nato nel 1966 ed è residente a Balestrino. Sposato con due figli, è vice comandante della polizia locale di Varazze, dottore in scienze politiche con specializzazione in criminologia clinica.

La presentazione è stata organizzata da Fidapa Loano e gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Dialoga con l'autore Silvana Saettone, presidente di Fidapa Loano.