ISO 14001: ecco qualche informazione utile

La salvaguardia dell’ambiente è una tematica sempre più al centro dei dibattiti politici e sociali. Negli ultimi anni l’argomento ha ottenuto una grande attenzione mediatica, portando i consumatori a vedere di buon occhio le realtà che si impegnano a diminuire l’impatto ambientale delle proprie attività. Per questo motivo la ISO 14001 è diventata una norma ormai fondamentale per le aziende che desiderano rendere più facile la gestione a livello di impatto ambientale, migliorando al contempo la propria immagine e reputazione.

Cos’è ISO 14001

Introdotta per la prima volta nel 1996 e arrivata oggi alla sua terza edizione, grazie alle revisioni del 2015, la norma ISO 14001 identifica una serie di linee guida e riferimenti per organizzare un efficace Sistema di Gestione Ambientale (SGA). L’obiettivo primario è quello di ridurre l’impatto e le ricadute delle attività aziendali sull’ambiente circostante.

La norma ISO 14001 è stata introdotta dall’Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) ed è stata concordata con la maggior parte dei Paesi mondiali, divenendo così uno standard riconosciuto a livello internazionale. È importante sottolineare che la ISO 14001 aiuta le aziende a sviluppare il proprio Sistema di Gestione Ambientale, il quale deve essere infatti realizzato su misura.

Così come altre normative, quale, ad esempio, la norma ISO 9001, la ISO 14001 è molto adattabile e può essere applicata a qualsiasi tipo di organizzazione, di ogni dimensione e che operi in qualunque settore. Inoltre, si tratta di una norma compatibile con altri standard internazionali, primo fra tutti la ISO 45001: quest’ultimo stabilisce un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

In cosa consiste la certificazione ISO 14001

Una volta avviato il proprio Sistema di Gestione Ambientale, l’azienda può richiederne la verifica presso un ente accreditato. In caso di esito positivo, l’impresa ottiene la certificazione ISO 14001 che attesta la conformità dello SGA agli standard internazionali.

La certificazione ISO 14001 non è obbligatoria. Tuttavia, un’azienda in possesso di questo attestato può godere di numerosi vantaggi, tra cui:

● miglioramento dei rischi e dell’impatto ambientale;

● riduzione degli incidenti ambientali;

● riduzione dei costi di assicurazione per Responsabilità Civile;

● possibilità di accedere a finanziamenti agevolati concessi da Regioni e Province;

● creazione e mantenimento di un valore aziendale;

● miglioramento dell’immagine e della reputazione presso gli azionisti.

Come si è visto in precedenza, la norma ISO 14001 è integrabile con la certificazione ISO 45001, creando un sistema di gestione unico. Progettare, implementare, gestire e mantenere questi due sistemi contemporaneamente anziché separatamente offre innumerevoli vantaggi e può rivelarsi una strategia vincente per molte aziende.

Le certificazioni ISO45001 e ISO 14001 possono essere integrate anche con la ISO 9001, l’attestato più richiesto dalle aziende. Sviluppando un unico sistema che comprenda queste tre normative è possibile non solo migliorare a fondo e in maniera efficace la propria azienda, ma anche godere di un cospicuo risparmio economico. Con questa decisione, infatti, si avrà un importante abbattimento dei costi di gestione, di documentazione e di formazione del personale.

Come Acsq srl può aiutarti

Per richiedere e ottenere una certificazione ISO 14001 in tempi rapidi, è necessario rivolgersi agli enti affidabili.