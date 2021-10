Spotorno, fine settimana con la Croce Bianca per festeggiare Halloween

Fine settimana di festa a Spotorno il 30 e 31 ottobre prossimi, dove Croce Bianca e AIB Protezione Civile, col patrocinio del Comune, festeggeranno Halloween con una due giorni dedicata al divertimento dei più piccoli.

Oltre a poter gustare le tradizionali caldarroste, sabato 30 dalle 14 in piazza della Vittoria a tenere compagnia ai partecipanti saranno gli amici a quattro zampe delle unità cinofile della pubblica assistenza spotornese e le attività ludiche dell'AIB.

Domenica invece spazio ai travestimenti per celebrare la festa di origine anglosassone ma ormai diventata un immancabile momento goliardico anche nel nostro Paese. Sempre dalle 14 e sempre nella centralissima piazza della Vittoria, in compagnia della musica, la sfilata dei bambini per il costume più bello, il più spaventoso, il più buffo e il più originale.