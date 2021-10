Stella, Castellini annuncia la giunta: Maurizio Donati nuovo vicesindaco

Maurizio Donati, Franco Siccardi, Marco D'aliesio e Arianna Oggero. Questa la nuova giunta annunciata dal sindaco di Stella Andrea Castellini che ha reso note anche le deleghe.

Donati è il nuovo vicesindaco e sarà assessore alle risorse umane, mobilità, viabilità e trasporti; Siccardi avrà le deleghe all'urbanistica, edilizia privata, ambiente e territorio e protezione civile; D'Aliesio turismo, commercio e attività produttive; Oggero, che non era stata eletta, sarà quindi un assessore "esterno" alla cultura, sport, tempo libero, scuola e politiche sociali. Il primo cittadino gestirà direttamente i lavori pubblici, il bilancio e le attività istituzionali.

Nel prossimo consiglio comunale di venerdì 22 oltre a svolgersi il giuramento del sindaco e l'insediamento dei consiglieri e della giunta, Castellini potrebbe già annunciare la divisione delle ulteriori deleghe agli altri consiglieri di maggioranza Roberto Rossello, Sergio Cheli, Alberto Baldi, Franco Beltrame e Francesca Delfino.

"Per me la campagna elettorale è finita il 4 di ottobre con l’esito sancito dall’urna. Mi auguro che la minoranza lavori insieme a noi per il bene del nostro paese, da parte mia ci sarà totale collaborazione verso il gruppo Per Stella, mi auguro che anche loro siano altrettanti lungimiranti per i prossimi 5 anni" ha dichiarato Andrea Castellini.

Tra i banchi della minoranza siederanno i tre assessori uscenti Roberto Cavicchini, Armando Ramorino, Valentino Bernardini e Noemi Masio.