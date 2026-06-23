Savona 2027, Meles sull'apertura di Orsi: "Parliamo con tutti" e pone la questione della discontinuità con l'amministrazione Russo

Pare che abbia creato una piccola tempesta politica l'apertura ai 5 Stelle savonesi da parte di Fabio Orsi, ideatore del progetto civico Per Savona Città. Il capogruppo in Consiglio comunale di PensieroLibero.Zero, a capo di un progetto civico per le prossime amministrative, ha aperto ai due consiglieri pentastellati con parole chiare.

"Meles e Mij sono due ragazzi eccezionalmente preparati- ha ricordato orsi - pieni di entusiasmo, senza preconcetti e che amano Savona. Requisiti che occorrono per offrire una vera alternativa all'attuale amministrazione. Chiederò loro di far parte del nostro progetto".

Una dichiarazione che arriva mentre, a livello regionale, si starebbe cercando di costruire una coalizione che comprenda anche il Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative, come successo a Genova.

"È chiaro che la stima fa piacere ed è ricambiata - afferma Manuel Meles - ed è importante guardare a tutte le esperienze, soprattutto se sono civiche. Se ci sono esperienze civiche che valorizzano il lavoro di questi cinque anni, dobbiamo assolutamente guardare a queste esperienze".

In questi anni sono state numerose le "battaglie" portate avanti da Meles e Mij dai banchi dell'opposizione, insieme a Orsi; tra queste la petizione contro le pedonalizzazioni - che era arrivata a oltre 3 mila firme - o quella per una revisione del sistema di raccolta dei rifiuti e del servizio di igiene urbana. Insomma, nessuna possibilità sarebbe esclusa.

"La porta è aperta a tutti, si parla con tutti - aggiunge Meles -. L'importante, come chiediamo da cinque anni, è che ci sia discontinuità con l'amministrazione attuale e che si guardi alla volontà di risolvere determinate tematiche, in particolare quelle della mobilità, dell'igiene urbana e della sicurezza. Sono questioni che, a nostro avviso, non sono state affrontate né risolte. Anzi, alcune sono evidentemente peggiorate, soprattutto per quanto riguarda l'igiene urbana e la mobilità".

Ma sul tavolo- da Genova - c'è anche la possibilità di un accordo con il Partito Democratico. "Formalmente il Pd locale non ci ha cercati - conclude Meles -. Per ora gli unici ammiccamenti concreti sono quelli di Fabio Orsi e del suo progetto civico".